Довбик номинирован на приз футболисту месяца в чемпионате Испании: кто в конкурентах

Форвард "Жироны" Артем Довбик и еще четверо игроков сразятся за награду лучшему футболисту ноября в испанской Ла Лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

26-летний нападающий впервые попал в список номинантов на приз месяца. Конкурентами украинца стали Антуан Гризманн ("Атлетико"), Айозе Перес ("Бетис"), Анте Будимир ("Осасуна") и Борха Майораль ("Хетафе").

Довбик в ноябре провел два поединка в составе "Жироны". В противостоянии с "Осасуной" (4:2) форвард отличился сам и дважды помог партнерам. В матче против "Райо Вальекано" украинец оформил еще один гол.

В чемпионат Испании Довбик перебрался летом. С тех пор он сыграл 13 поединков в Ла Лиге, в которых забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. Еще один поединок с результативной передачей провел в Кубке Испании.

"Жирона" – сенсационный лидер Примеры. Каталонцы набрали 34 очка после 13- ти туров первенства. Команда Довбика взяла на два пункта больше мадридского "Реала" и на четыре – "Барселоны".