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Довбик очередным голом не обеспечил "Жироне" победу в чемпионате Испании: видео

Севилья, Четверг 21 декабря 2023 22:01
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Довбик очередным голом не обеспечил "Жироне" победу в чемпионате Испании: видео Фото: Артем Добвик (крайний справа в верхнем ряду) оформил 11 голов в Ла Лиге (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Артем Довбик продолжил голевую серию в 18-м туре испанской Ла Лиги, но "Жирона" не удержала победу над севильским "Бетисом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 18-й тур

"Бетис" – "Жирона" – 1:1

Голы: Песселья, 88 – Довбик, 39 (пенальти)

Украинец в четвертый раз подряд вышел в старте "красно-белых" в Примере. В этот раз воспитанник черкасского футбола обошелся без партнерства с Цыганковым. Соотечественник пропустил матч из-за повреждения.

Зато Довбик открыл счет под занавес первого тайма. Арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол Руибаля в собственной штрафной. К отметке подошел украинский нападающий и развел мяч и вратаря по разным углам.

Во втором тайме наставник "Жироны" решил поберечь Довбика. На 64-й минуте вместо него появился ветеран Стуани. Впрочем, поддержать запев конкурента уругвайский форвард не смог. Более того, в конце встречи "Бетис" вырвал ничью, когда Песселья в затяжной атаке с подбора отправил мяч под перекладину.

Теперь в активе "жирондинцев" 45 очков. В случае победы над "Алавесом" мадридский "Реал" догонит каталонцев наверху турнирной таблицы. По результатам в поединках между собой "сливочные" будут впереди. В следующем туре "Жирона" встретится с мадридским "Атлетико" (3 января).

К слову, ранее ФИФА и УЕФА проиграли суд Суперлиге по вопросу недобросовестной конкуренции.

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