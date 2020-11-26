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Дотації населенню в ціні на електроенергію складають 65-70 млрд грн в рік, - Міненерго

Київ, Четвер 26 листопада 2020 13:08
Дотації населенню в ціні на електроенергію складають 65-70 млрд грн в рік, - Міненерго
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн, а діючий тариф навіть не покриває вартість доставки струму від електростанцій до кінцевого споживача.

Про це під час брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.

"Постачальники купують електроенергію для населення за ринковою ціною, продаючи населенню собі в збиток. Збиток - 65-70 млрд грн", - сказав він.

За його словами, сьогодні населення платить за електроенергію 1 коп./кВт.час.

"Сьогодні, побутовий споживач платить за електроенергію виробнику 1 копійку. В грудні тариф НЕК "Укренерго" з 24 стає 31 коп./кВт.год, відповідно, доставка електроенергії для всіх споживачів, в тому числі побутових, зростає на 7 коп./кВт.год, що робить планово збитковою діяльність навіть при купівлі електроенергії за 1 копійку. Це все не може довго працювати при такій моделі", - сказав в.о. міністра.

З нового року лише вартість транспортування електроенергії для населення в середньому по країні складатиме 1,37 грн/кВт.год, а середньозважена вартість кВт.год, яку сплачує споживач - 1,03 грн/кВт.год.

"Тому безумовно підходи до формування тарифу будуть змінені, але дата, графік, обсяг - це ще предмет дискусій для пошуку максимально збалансованого рішення", - додав Бойко.

Бойко зазначив, що на сьогодні середня ринкова ціна на електроенергію становить 1,4 грн/кВт.год.

Нагадаємо, з 1 січня вартість доставки зросте до 1,37 грн/кВт.год, таким чином повна оціночна ринкова вартість електроенергії буде становити 2,77 грн/кВт.год, при цьому середній тариф для населення по Україні становить 1,04 грн/кВт.год.

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