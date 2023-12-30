Доступна не всем: кто в 2024 году сможет получить социальную стипендию

В Украине с 1 января 2024 года упростят процедуру назначения социальной стипендии. Но доступна она будет не всем студентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Так, в 2024 году получить социальную стипендию смогут лица, находившиеся в российском плену, заключенные или любым другим способом лишенные свободы из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.

В таком случае требуется выписка из соответствующего Единого реестра лиц. Дети пленных могут предоставить такую выписку или копию решения об установлении факта лишения свободы.

Также на социальную стипендию могут рассчитывать участники боевых действий и их дети. Им для оформления социальной стипендии достаточно предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение УБД.

Если бумажные документы для назначения стипендии утрачены, орган соцзащиты может использовать сканированную копию выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или заключения о ребенке с инвалидностью.

Размер стипендий в Украине

Обычная стипендия в Украине в высших учебных заведениях составляет 2 тысячи гривен в месяц, повышенная академическая стипендия - 2 910 гривен.

Другие стипендии в вузе: