Доступ к программе "5-7-9%" и пространство для ветеранского бизнеса: как Ирпень восстанавливается после оккупации

В Киевской области около 200 компаний получили финансирование по государственной программе льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". Речь идет о бизнесах, работающих в Ирпенской городской территориальной громаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

В целом, по информации Кабмина, Киевская область на сегодняшний день входит в пятерку регионов - лидеров по количеству выданных кредитов по программе "5-7-9%", при этом общее по Украине количество выданных кредитов только на прошлой неделе составляет 561 льготный кредит на 2,2 млрд гривен.

По ее словам, ныне Ирпенская городская территориальная громада и в частности город Ирпень является одним из показательных кейсов по возобновлению бизнес-процессов и предприятий, которые были разрушены или повреждены в результате большой войны. Развитие части бизнесов, которые в громаде активно восстанавливаются, отметила Шуляк, происходит в рамках реализации программы комплексного восстановления, которую Киевщина презентовала осенью 2023 года.

"Через программы комплексного развития (ПКВ) государство объединяет усилия по восстановлению и экономическому развитию, четко очерчивая направления бизнеса. К примеру, если здесь планируется индустриальный парк, промышленность должна быть готова инвестировать в развитие. А там, где появится жилой район, будут расти новые перспективы для общества. И Киевщина стала первой областью, которая создала областную ПКВ, а кейс Ирпеня показателен во многих отношениях", - отметила Шуляк.

Она сообщила, что на сегодняшний день в громаде к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединились уже 170 предприятий. павших Героев, где воины могут получить, в частности, консультации по развитию бизнес-проектов. свои проекты по развитию в Ирпене на сегодняшний день создают 24 тысячи внутренне-перемещенных лиц.

"Ирпень на собственном примере показывает, что изменения возможны, когда власть, бизнес и жители объединяются ради общей цели. Здесь царит дух сотрудничества и желание двигаться вперед", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий добавила, что в целом Киевская область в настоящее время входит в пятерку регионов - лидеров по количеству выданных кредитов по программе "5-7-9%", при этом общее по Украине количество выданных кредитов только на прошлой неделе составляет 561 льготный кредит на 2,2 млрд гривен.

"Также в пятерку входит Харьковщина, которая, как и Киевщина, приобщилась к созданию ПКВ. Более того, опыт Харьковщины показывает нам пример синергии общества и бизнеса. На Харьковщине громады смотрят на бизнес как на партнера, а не как волк на ягненка", - резюмировала Кобчик.

По ее словам, например, так работают в Харькове, где снижают налоговое давление на бизнес, а на Закарпатье поддерживают релоцированные предприятия, помогая им найти новое место для развития. Поддержка внутри перемещенных лиц – это еще одно направление, которое может стать мощным стимулом для развития. Люди – это носители перемен, и именно они могут стать двигателем настоящих преобразований в громадах.