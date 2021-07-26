Доставка пенсій поштою: ПФУ підготував нові умови конкурсу
Пенсійний фонд України підготував проект Порядку проведення конкурсу з відбору організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України. До проведення конкурсу пенсії буде доставляти"Укрпошта".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документа, який повторно оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з проектом, до участі в конкурсі допускаються оператори поштового зв'язку, які здійснюють господарську діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку протягом не менше ніж п'ять років.
Крім того, оператори повинні надавати послуги в адміністративно-територіальних одиницях, в яких працюють головні управління Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих адміністрацій та громад
Також такі оператори поштового зв'язку мають фінансову та матеріально-технічну спроможність забезпечити збереження коштів, призначених для виплати пенсій та грошової допомоги, та їх доставку одержувачам.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати та доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України". З 1 вересня 2021 року отримання грошей в готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів.
Відзначимо, зараз через " Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.