Исследует историю и занимается музеями. Где сейчас лидер Оранжевой революции Виктор Ющенко

Виктор Ющенко возглавил Украину в результате первого наиболее массового протеста времен независимости – Оранжевой революции. Годы его президентства запомнились как прогрессивными реформами, так и сложными решениями. После ухода из политики Ющенко сосредоточился на общественной и культурнойдеятельности, и сейчас занимается несколькими музеями.

Подробнее о том, какими событиями ознаменовалось президентство Виктора Ющенко, и что он делает сейчас – в материале РБК-Украина ниже.

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Факты из биографии Виктора Ющенко

Семья Ющенко проживала в Сумской области в селе Хоружевка. Там Виктор Андреевич окончил школу, а получать высшее образование поехал в Тернополь в финансово-экономический институт (ныне Западноукраинский национальный университет).

После получения диплома работал помощником главного бухгалтера в колхозе Ивано-Франковской области, а затем в отделении Госбанка СССР в Сумской области.

С провозглашением независимости продолжил карьеру в банковской системе Украины. Возглавлял Нацбанк с 1993 по 2000 год. За время руководства Ющенко была проведена денежная реформа и введена в обращение национальная валюта – гривна.

Фото: Кравчук, Звягильский, Ющенко на открытии Банкнотно-монетного двора (facebook.com/president.ukraine)

При президентстве Леонида Кучмы в период с конца 1999 по 2001 год Ющенко занимал должность премьер-министра, пока его правительство не было отправлено в отставку Радой по недоверию.

В 2002 возглавил оппозиционную партию "Наша Украина", которая в том же году победила на парламентских выборах.

Оранжевая революция, отравление, Евроинтеграция

Виктор Ющенко пошел на выборы президента 2004 как самовыдвиженец. Его главным оппонентом стал Виктор Янукович. Оба кандидата прошли во второй тур, результаты которого были сфальсифицированы в пользу Януковича.

Это привело к массовым акциям протеста, переросшим в Оранжевую революцию. Основные события разворачивались на столичном Майдане, а Виктор Ющенко стал одним из его лидеров.

В разгар президентской кампании Ющенко был отравлен диоксинами и имел серьезные проблемы со здоровьем. Расследование не смогло установить виновных в покушении на кандидата в президенты.

В итоге Верховный суд признал незаконными результаты выборов в пользу Януковича и постановил провести переголосование. Победу одержал Виктор Ющенко с результатом 51,99% голосов против 44,2% у Виктора Януковича.

На должности президента Ющенко стремился к интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО, а также продвигал экономические реформы.

В период его правления начала действовать новая версия Конституции Украины со значительно ослабленными полномочиями президента и усилением роли парламента.

Виктор Ющенко добивался получения Плана действий по членству в НАТО и был в шаге от этого летом 2008 года.

В том же году сделал попытку получить Томос об автокефалии украинской церкви, но этого не удалось сделать из-за сопротивления патриарха РПЦ Алексия II.

Также Ющенко начал работу над получением Украиной безвизового режима с Евросоюзом. В 2007 году начал переговоры об изменениях Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС на новый усиленный формат сотрудничества – Соглашение об ассоциации с ЕС.

В 2008 году подписал договор о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Фото: Виктор Ющенко стал президентом после Оранжевой революции (facebook.com/president.ukraine)

Виктор Ющенко стал первым президентом-украинофилом, приложил много усилий к популяризации украинской истории и культуры. Активно занимался гуманитарной политикой:

возрождением памяти о Голодоморе (голод 1932-1933 был признан геноцидом украинского народа );

); созданием "Мыстецького арсенала" как центра культурной жизни столицы;

как центра культурной жизни столицы; возрождением казацкой столицы в Батурине (историко-культурный заповедник "Гетманская столица" );

); присвоил проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

Из-за прозападной политики у Ющенко возникали постоянные конфликты с Россией, среди последствий которых было два больших газовых кризиса, когда РФ перекрывала поставки газа даже в новогодние праздники.

Президентство Ющенко оценивают неоднозначно: с одной стороны, его считали сторонником демократии и европейских ценностей, а с другой – критиковали за невыполнение обещанных реформ и усиление конфронтации между политическими силами в стране. Ющенко также критиковали за недостаточную борьбу с коррупцией и попытки руководить экономическими вопросами.

Четыре музея и трезубец для "Родины-матери". Что сейчас делает Виктор Ющенко

После проигрыша Виктору Януковичу на выборах президента 2010 Ющенко основал и возглавил Всеукраинскую общественную организацию "Стратегические инициативы". Основным направлением деятельности которой стало развитие гражданского общества, оценка тенденций в украинской политике, сохранение культурных ценностей.

В 2011 году стал сопредседателем Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал".

Хобби Виктора Ющенко – пчеловодство и коллекционирование предметов старины. Имеет частную коллекцию вышитых сорочек и рушников, которую собирает около 40 лет. Увлечение национальной украинской историей и культурой стало большой частью его жизни вне политики.

Бывший президент проживает в селе Новые Безрадичи под Киевом. На территории усадьбы он создал минисело: кроме трехэтажного дома там разместились сад, ферма, пасека, минимузей украинской культуры, столярная мастерская, пруд.

Как говорил Ющенко в интервью ТСН, он выступает с лекциями, участвует в дискуссиях и занимается развитием 4-х музеев.

"Один из них называется "Код нации", там я хочу показать, кто такие украинцы и что они дали этому большому миру. Еще один – дом Тараса Шевченко, пять чертежей и два эскиза которого он создал за 8 месяцев до своей смерти", – рассказал Ющенко.

С начала полномасштабного вторжения Виктор Ющенко с семьей остаются в Украине.

Фото: Ющенко участвовал в создании макета трезубца для монумента "Родина-мать" (Getty Images)

В 2023 году он принял непосредственное участие в создании трезубца, которым заменили советский герб на монументе "Родина-мать" в Киеве. В собственном музейном комплексе "Код Нации" в Новых Безрадичах Ющенко помогал автору трезубца Алексею Пергаменщику создавать макет, который затем превратился в скульптурную форму.

При подготовке использовались: информация из Wikipedia, интервью Виктора Ющенко ТСН, публикации "Украина молодая", "Честно", "Радио Свобода", facebook-страница Виктора Ющенко.