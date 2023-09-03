Дожди и грозы в ряде областей, на остальных территориях до +29 : погода на завтра

Завтра, 4 сентября, ожидаются кратковременные дожди в большинстве западных, восточных и местами центральных областях. Кое-где грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"В большинстве западных, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, днем и в южной, восточной частях и Днепропетровской области небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +20 до +23 днем;

на севере будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +21 до +24 днем;

на юге будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +25 до +29 днем;

на востоке будет колебаться от +14 до +18 ночью и от +24 до +28 днем.

Фото: прогноз погоды на 4 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +11 - +16, днем +19 - +24, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +20-22.