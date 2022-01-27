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Дорожники відремонтували половину траси до Синевира, цьогоріч продовжать

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Україна, Четвер 27 січня 2022 12:33
Дорожники відремонтували половину траси до Синевира, цьогоріч продовжать Фото: дорожники відремонтували половину траси до Синевира (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На дорозі місцевого значення О 070603 "Синевир - Колочава - Буштино", що веде до озера Синевир, дорожники відновили вже понад 29 із 66 кілометрів усього маршруту. Роботи за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" тут було розпочато минулого року і буде продовжено цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького.

Дорога "Синевир - Колочава - Буштино" вважається однією з наймальовничіших на Закарпатті. Її відновлення стало частиною формування Малого Карпатського кола, яке має об'єднати найбільш значущі туристичні об'єкти Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Дорожники минулого року вже встигли відновити 17-кілометровий відрізок від Синевира до села Мерешор. Наразі тут ведуться роботи з влаштування бордюрів та тротуару. У центрі с. Колочава на цій ділянці буде збудовано кільцеву розв'язку.

Ще один відновлений відрізок розташований між селами Драгово та Забродь. Тут нове дорожнє покриття укладено вже на ділянці протяжністю 3,7 км.

Капітальний ремонт було проведено також на 8-кілометровій ділянці від смт Буштино до села Вонігово.

За оцінками ОДА, для завершення робіт з відновлення дороги "Синевир - Колочава - Буштино" на всій її протяжності знадобиться ще 523 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році було відновлено та збудовано 2190 км місцевих доріг та 5098 км - державного значення.

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