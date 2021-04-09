Дорожникам "Великого будівництва" підвищують зарплату на 20%, - "Укравтодор"

У рамках програми президента "Велике будівництво" було вирішено підвищити на 20% заробітну плату робітникам дорожньої галузі. При цьому, такий крок не призведе до суттєвого підвищення вартості ремонту доріг в Україні.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" в Facebook.

Як зазначається у повідомленні, у середу, 7 квітня, голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков та голова профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України Володимир Вакуленко підписали доповнення до галузевих домовленостей на 2020–2022 роки.

Згідно з угодою, усі тарифні ставки та посадові оклади будуть підвищено на 20% у порівнянні з 2020 роком.

Нові зміни стосуються підвищення заробітної плати, соціальних гарантій і винагород для працівників дорожньої галузі.

"Перший рік "Великого будівництва" показав, наскільки масштабно може працювати галузь. Проект "Дороги та робота" допоміг працевлаштувати понад 50 000 дорожників у 2020 році, ми очікуємо нову хвилю працевлаштування у дорожні проєкти влітку 2021 року. Забезпечити для цих людей оптимальні умови праці є нашим пріоритетом", - заявив Кубраков.

Також для робітників на ділянках, що безпосередньо виконують дорожні роботи, підняли розмір надбавок "За інтенсивність праці робітників" та "За високу професійну майстерність" на ⅔.

Нові зміни набувають чинності з 1 травня. За висновком "ДерждорНД" підвищення окладів не призведе до помітного збільшення вартості дорожніх робіт (у межах 3,9 %).