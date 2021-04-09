Дорожникам "Великого будівництва" підвищують зарплату на 20%, - "Укравтодор"
У рамках програми президента "Велике будівництво" було вирішено підвищити на 20% заробітну плату робітникам дорожньої галузі. При цьому, такий крок не призведе до суттєвого підвищення вартості ремонту доріг в Україні.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" в Facebook.
Як зазначається у повідомленні, у середу, 7 квітня, голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков та голова профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України Володимир Вакуленко підписали доповнення до галузевих домовленостей на 2020–2022 роки.
Згідно з угодою, усі тарифні ставки та посадові оклади будуть підвищено на 20% у порівнянні з 2020 роком.
Нові зміни стосуються підвищення заробітної плати, соціальних гарантій і винагород для працівників дорожньої галузі.
"Перший рік "Великого будівництва" показав, наскільки масштабно може працювати галузь. Проект "Дороги та робота" допоміг працевлаштувати понад 50 000 дорожників у 2020 році, ми очікуємо нову хвилю працевлаштування у дорожні проєкти влітку 2021 року. Забезпечити для цих людей оптимальні умови праці є нашим пріоритетом", - заявив Кубраков.
Також для робітників на ділянках, що безпосередньо виконують дорожні роботи, підняли розмір надбавок "За інтенсивність праці робітників" та "За високу професійну майстерність" на ⅔.
Нові зміни набувають чинності з 1 травня. За висновком "ДерждорНД" підвищення окладів не призведе до помітного збільшення вартості дорожніх робіт (у межах 3,9 %).
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року буде відновлена вся мережа (більше 20 тис. км) загальнодержавних доріг, за які відповідає “Укравтодор”.