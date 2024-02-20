Дороже Киева. Сколько стоит арендовать квартиру во Львове
Цены на аренду жилья во Львове остаются сравнительно высокими. По данным аналитиков рынка, город лидирует по стоимости аренды среди других областных центров на уровне с Киевом.
За сколько можно арендовать квартиру во Львове, читайте в материале РБК-Украина.
Какая ситуация на рынке аренды квартир во Львове
Из-за войны и непредсказуемости ситуации жилье во Львове покупают не так часто, как раньше. Клиенты долго раздумывают, присматриваются, часто отказываются покупать, говорит РБК-Украина риелтор из Львова Владимир Глущак. По его словам, даже если нашли идеальное по всем параметрам предложение, все равно могут откладывать сделку на неделю-две.
"Основной фактор – события войны. Люди видят новости с фронта. Такого рода сообщения оказывают большое влияние на принятие решения по покупке. Львов – это западный форпост Украины, но здесь так же может быть опасно", – описывает тенденцию риелтор.
Значительно динамичнее продаж – рынок аренды квартир во Львове. Кроме переселенцев, которые переезжали на Запад Украины самостоятельно, во Львов также релоцировались многие сотрудники разных компаний. Им нужно жилье, и большинство арендует квартиры, а не покупает. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит риелтор Александр Бойко.
Фото: На интерес к покупке жилья оказывают большое влияние новости с фронта (facebook.com/lev.development)
"Нельзя сделать вывод, что весь рынок аренды жилья во Львове стал дешевле по сравнению с периодом начала вторжения РФ. Например, аренда 1-к однокомнатной квартиры в новостройке Львова в месяц стоит в среднем от 500 долларов США или около 18 350 грн", – говорит эксперт.
По наблюдениям риэлторов, с которыми общалось РБК-Украина, в Киеве аренда 1-комнатной квартиры в новостройке стоит столько же или дешевле. Многие предложения квартир во Львове предлагаются дороже, чем более или менее аналогичные в столице.
На какую сумму рассчитывать тем, кто хочет переехать во Львов и снять неплохую однокомнатную квартиру неподалеку от центра?
По словам Александра Бойко, стоимость аренды будет зависеть от нескольких факторов:
- района расположения;
- состояния квартиры и самого дома, где она расположена;
- площади квартиры и общей конкуренции на рынке аренды.
Сколько стоит арендовать квартиру во Львове.
Согласно последним данным от Лун и Dim Ria, цены на аренду жилья остаются стабильными – нет ни резкого удорожания, ни падения цен.
По данным Лун, цены на аренду квартир во Львове по сравнению с прошлым годом кардинально не меняются. Например, по статистике изменений цен от Dim Ria, в большинстве (17) микрорайонов цены остаются без изменений, в 13 микрорайонах цены увеличились, а в 13 – уменьшились.
Цены за квартиры в разных районах города по состоянию на февраль такие:
- Однокомнатные: от 15 000 до 17 200;
- Двухкомнатные: от 15 000 до 20 500;
- Трехкомнатные: от 15 300 до 26 800 грн.
Фото: Статистика аренды во Львове (lun.ua)
Средние цены в районах Львова по данным Dim Ria:
- Галицкий район: 21 175 грн;
- Железнодорожный район: 17 325 грн;
- Лычаковский: 18 519 грн;
- Сыховский: 17 325 грн;
- Франковский: 19 250 грн;
- Шевченковский: 20 251 грн.
Фото: Примеры цен на аренду квартир в некоторых районах Львова (скриншот с сайта olx.com)
Напомним, война повлекла за собой резкое падение спроса на жилье по всей Украине. Но благодаря программе єОселя в последние месяцы в Киеве и других городах продажи жилья активизировались. Некоторые риелторы говорят, что уровень продаж вернулся к "довоенному" уровню.
Также стало известно сколько стоит арендовать жилье в Одессе.
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