ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дороже Киева. Сколько стоит арендовать квартиру во Львове

Украина, Львов, Вторник 20 февраля 2024 07:12
UA EN RU
Дороже Киева. Сколько стоит арендовать квартиру во Львове Фото: Исторический центр Львова (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова, Полина Гребеножко
Эксперт: Александр Бойко

Цены на аренду жилья во Львове остаются сравнительно высокими. По данным аналитиков рынка, город лидирует по стоимости аренды среди других областных центров на уровне с Киевом.

За сколько можно арендовать квартиру во Львове, читайте в материале РБК-Украина.

Какая ситуация на рынке аренды квартир во Львове

Из-за войны и непредсказуемости ситуации жилье во Львове покупают не так часто, как раньше. Клиенты долго раздумывают, присматриваются, часто отказываются покупать, говорит РБК-Украина риелтор из Львова Владимир Глущак. По его словам, даже если нашли идеальное по всем параметрам предложение, все равно могут откладывать сделку на неделю-две.

"Основной фактор – события войны. Люди видят новости с фронта. Такого рода сообщения оказывают большое влияние на принятие решения по покупке. Львов – это западный форпост Украины, но здесь так же может быть опасно", – описывает тенденцию риелтор.

Значительно динамичнее продаж – рынок аренды квартир во Львове. Кроме переселенцев, которые переезжали на Запад Украины самостоятельно, во Львов также релоцировались многие сотрудники разных компаний. Им нужно жилье, и большинство арендует квартиры, а не покупает. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит риелтор Александр Бойко.

Дороже Киева. Сколько стоит арендовать квартиру во ЛьвовеФото: На интерес к покупке жилья оказывают большое влияние новости с фронта (facebook.com/lev.development)

"Нельзя сделать вывод, что весь рынок аренды жилья во Львове стал дешевле по сравнению с периодом начала вторжения РФ. Например, аренда 1-к однокомнатной квартиры в новостройке Львова в месяц стоит в среднем от 500 долларов США или около 18 350 грн", – говорит эксперт.

По наблюдениям риэлторов, с которыми общалось РБК-Украина, в Киеве аренда 1-комнатной квартиры в новостройке стоит столько же или дешевле. Многие предложения квартир во Львове предлагаются дороже, чем более или менее аналогичные в столице.

На какую сумму рассчитывать тем, кто хочет переехать во Львов и снять неплохую однокомнатную квартиру неподалеку от центра?

По словам Александра Бойко, стоимость аренды будет зависеть от нескольких факторов:

  • района расположения;
  • состояния квартиры и самого дома, где она расположена;
  • площади квартиры и общей конкуренции на рынке аренды.

Сколько стоит арендовать квартиру во Львове.

Согласно последним данным от Лун и Dim Ria, цены на аренду жилья остаются стабильными – нет ни резкого удорожания, ни падения цен.

По данным Лун, цены на аренду квартир во Львове по сравнению с прошлым годом кардинально не меняются. Например, по статистике изменений цен от Dim Ria, в большинстве (17) микрорайонов цены остаются без изменений, в 13 микрорайонах цены увеличились, а в 13 – уменьшились.

Цены за квартиры в разных районах города по состоянию на февраль такие:

  • Однокомнатные: от 15 000 до 17 200;
  • Двухкомнатные: от 15 000 до 20 500;
  • Трехкомнатные: от 15 300 до 26 800 грн.

Дороже Киева. Сколько стоит арендовать квартиру во ЛьвовеФото: Статистика аренды во Львове (lun.ua)

Средние цены в районах Львова по данным Dim Ria:

  • Галицкий район: 21 175 грн;
  • Железнодорожный район: 17 325 грн;
  • Лычаковский: 18 519 грн;
  • Сыховский: 17 325 грн;
  • Франковский: 19 250 грн;
  • Шевченковский: 20 251 грн.

Дороже Киева. Сколько стоит арендовать квартиру во ЛьвовеФото: Примеры цен на аренду квартир в некоторых районах Львова (скриншот с сайта olx.com)

Напомним, война повлекла за собой резкое падение спроса на жилье по всей Украине. Но благодаря программе єОселя в последние месяцы в Киеве и других городах продажи жилья активизировались. Некоторые риелторы говорят, что уровень продаж вернулся к "довоенному" уровню.

Также стало известно сколько стоит арендовать жилье в Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов ціни Жилье Аренда недвижимости
NEWS
Два самолета, 1230 оккупантов и 61 дрон. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Два самолета, 1230 оккупантов и 61 дрон. Генштаб обновил потери РФ за сутки
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ