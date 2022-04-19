ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дороги, поля, ліси. Війська РФ мінують тимчасово окуповані території, - розвідка

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 19 квітня 2022 17:59
Дороги, поля, ліси. Війська РФ мінують тимчасово окуповані території, - розвідка Фото: Тимчасово окуповані території заміновані (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило про масштабне мінування окупованих територій російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал відомства.

Військові розвідники навели приклад Херсонщини. Там у ніч проти 18 квітня окупанти РФ провели щільне мінування полів, посадок і ґрунтових доріг уздовж траси Херсон – Снігурівка на відрізку між Наддніпрянським та Олександрівкою.

"У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ. Всі другорядні дороги (в тому числі – ґрунтові) повністю заміновано", – йдеться в повідомленні.

Окупанти в розмовах із місцевими мешканцями пояснюють мінування бажанням не допустити заходу українських ДРГ. Також війська РФ прагнуть обмежити можливості проїзду волонтерів.

До слова, в звільненому Ірпені вантажівка підірвалася на міні в районі Стоянка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Російська Федерація Главное управление разведки ВС РФ Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас