Дороги, поля, ліси. Війська РФ мінують тимчасово окуповані території, - розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Telegram-канал відомства .

Військові розвідники навели приклад Херсонщини. Там у ніч проти 18 квітня окупанти РФ провели щільне мінування полів, посадок і ґрунтових доріг уздовж траси Херсон – Снігурівка на відрізку між Наддніпрянським та Олександрівкою.

"У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ. Всі другорядні дороги (в тому числі – ґрунтові) повністю заміновано", – йдеться в повідомленні.

Окупанти в розмовах із місцевими мешканцями пояснюють мінування бажанням не допустити заходу українських ДРГ. Також війська РФ прагнуть обмежити можливості проїзду волонтерів.