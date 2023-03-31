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Допустил утечку почти 90 тонн авиационного топлива: военный получил подозрение

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Пятница 31 марта 2023 16:16
Допустил утечку почти 90 тонн авиационного топлива: военный получил подозрение Фото: ГБР сообщило о подозрении военному, который допустил утечку 90 тонн авиационного топлива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности военнослужащему, который допустил утечку 89 тонн стратегического авиационного топлива.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования.

Сообщается, что в августе 2022 года военный, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Сил обороны, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров утекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 млн гривен.

Военному сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Житомирской области лейтенант воинской части избил срочника. В ВСУ уже начали расследовать инцидент.

РБК-Украина также сообщало, что правоохранители задержали чиновника Минобороны на получении взятки за снятие с военного учета.

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ГБР
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