Фото: помощь от гумпроекта "Спасаем жизнь" получили уже почти 375 тысяч украинцев (пресс-служба)

Помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" - продукты питания, медикаменты, средства гигиены, психологическую и физическую реабилитацию - получили более 374 тысяч украинцев. Сумма помощи составила 2,3 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

Деятельность проекта поддерживают около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран. Напомним, за 10 месяцев войны компания "Метинвест" направила на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн. Из них 1,5 млрд грн - средства, которые были направлены на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".