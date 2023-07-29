Помогали обворовывать госбюджет. ГБР разоблачило руководство налоговой на схеме

Руководство налоговой в Полтавской области разоблачено на помощи местным предприятиям в обворовывании государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Telegram-канала Государственного бюро расследований.

О подозрении было сообщено банде из числа руководства и сотрудников Государственной налоговой службы. Подозреваемые, злоупотребляя своим положением, системно реализовывали многоэтапные коррупционные схемы, благодаря которым местные коммерсанты избегали уплаты налогов.

"В одном из эпизодов, злоумышленники инициировали внеплановую проверку одного из полтавских предприятий. По ее результатам должностные лица налоговой составили акт, в который внесли заниженную сумму уплаченных налогов. В дальнейшем они направили в адрес предприятия налоговое уведомление с заниженной суммой налога на добавленную стоимость, и как следствие - заниженной суммой штрафных санкций за его неуплату", - пишет пресс-служба.

Благодаря махинациям предприятие не уплатило в бюджет Украины налогов почти на 1,3 млн гривен.

После разоблачения банды, два руководителя налоговой были уволены с занимаемых должностей. Семеро налоговиков, среди которых двое бывших руководителей, подозреваются в получении неправомерной выгоды, злоупотреблении служебным положением и другом. Санкции против них предусматриваются 6 лет тюрьмы.

"В рамках досудебного расследования состоялся ряд обысков по месту жительства и работы фигурантов. Также проведен обыск в Киеве по месту жительства другого должностного лица госналоговой, которое может быть причастно к функционированию преступной организации", - добавляет ГБР.