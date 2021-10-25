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У Донецькій області до вересня 2022 року відремонтують дорогу до Святогірська

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Донбас, Понеділок 25 жовтня 2021 10:45
У Донецькій області до вересня 2022 року відремонтують дорогу до Святогірська Фото: у Донецькій області до вересня 2022 року відремонтують дорогу до Святогірська (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Донецькій області дорожники розпочали капітальний ремонт траси T-05-21 /М-03/ на під’їзді до міста Святогірськ. Відновлення 9-кілометрової ділянки триває у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Станом на зараз фахівці компанії-підрядника ТОВ "Славдорстрой" уже відфрезерували зношене покриття на відрізку протяжністю 5 км, влаштували шар посиленої основи середньою товщиною 19 см та нижній шар асфальтобетону завтовшки 7 см. Крім того, робочі встановили потужну систему водовідведення та замінили плити покриття під проїзною частиною у місці просідання труби.

"Далі дорожники перейдуть до фрезерування старого покриття зі сторони міста Святогірськ, влаштування верхнього шару асфальтобетону, укріплення узбіч сумішшю С7, встановлення лотків, водоскидів та бортового каменю", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області до вересня 2022 року відремонтують дорогу до Святогірська

Завершити капітальний ремонт дороги планують у вересні наступного року.

Цьогоріч у рамках президентської програми "Велике будівництво" у Донецькій області планують відновити 165 кілометрів доріг державного значення.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тис. кілометрів державних доріг та 2 тис. кілометрів місцевих.

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Велике будівництво
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