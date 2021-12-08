У Донецькій області медики продавали фейкові COVID-сертифікати, які з'являлися в "Дії"

У Маріуполі (Донецька область) правоохоронці викрили групу медиків, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. При цьому дані вносилися в електронну систему охорони здоров'я eHealth і відображалися в додатку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області .

За даними слідства, у схемі продажу підроблених COVID-сертифікатів брали участь три медпрацівники і житель Маріуполя. Протягом півтора місяця вони торгували фальшивими довідками. Діяльність групи правоохоронці задокументували п'ятьма контрольними закупівлями.

Як встановило слідство, 34-річний житель Маріуполя виступав в якості посередника. Він підшукував охочих отримати COVID-сертифікати без вакцинації, дані про які відображалися в додатку "дія". Вартість одного такого документа становила 300-600 гривень.

В ході обшуку в центрі вакцинації та за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили понад 106 тисяч гривень, мобільні телефони, чорнові записи, місткості з-під використаних вакцин та банківські картки.

Аналогічну схему правоохоронці викрили в селищі Микільське. Там дві жінки підробляли сертифікати про вакцинацію за 500-2000 гривень. Дані документів також вносилися в систему eHealth МОЗ України і відображалися в додатку"дія".

За обома фактами порушено кримінальні провадження за ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку). Підозрюваним загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років.

Фото: у Донецькій області викрили медиків на продажу фейкових COVID-сертифікатів (dn.npu.gov.ua)