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В Донецкой области ввели ограничения движения из-за боевых действий: кому нужно разрешение

Пятница 20 сентября 2024 20:04
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В Донецкой области ввели ограничения движения из-за боевых действий: кому нужно разрешение Фото: Вадим Филашкин (facebook.com/DonetskaODA)
Автор: Наталья Кава

В Донецкой области решено было ввести временное ограничение движения транспортных средств и лиц. В частности, речь идет о представителях общественных, благотворительных, гуманитарных организаций и их транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника областной военной администрации Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, речь идет о населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия в Донецкой области.

"Для передвижения и работы в этих общинах неправительственным организациям теперь необходимо письменно обращаться в соответствующую военную администрацию населенного пункта", - рассказал Филашкин.

В случае, если ситуация с безопасностью позволит находиться в общине без риска для жизни, военная администрация должна предоставить письменное разрешение на пребывание в общине.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что жизнь людей - самая высокая ценность, поэтому делаем все возможное для того, чтобы ее защитить", - подчеркнул он.

Эвакуация в Донецкой области

Напомним, из-за активных боевых действий в Донецкой области проводится принудительная эвакуация гражданского населения и детей.

Речь об эвакуации из населённых пунктов Покровского и Краматорского районов. В частности из сел Берестки, Волченка, Вознесенка, Дачное, Зеленовка, Заря, Кременная Балка, Новодмитровка, Новоселидовка, Солнцевка, Старые Терны, Степановка, Сухие Ялы, Янтарное, поселки Острое, а также из сел Ильиновка, Березовка, Бересток, Водяна Гнатовка, Долгая Балка, Зеленое Поле, Калиновое, Александро-Калиново, Попов Яр, Роскошное, Русин Яр, Старая Николаевка, Степановка, Тарасовка, Яблоновка.

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