На Донбасі зросла кількість пограбувань місцевих жителів бойовиками, - розвідка

Ілюстративне фото (Gettylmages.jpg)

На пунктах в'їзду почастішали випадки вилучення окупантами матеріальних цінностей громадян

На окупованому Донбасі зросла кількість пограбувань будинків місцевих жителів з боку бойовиків. Про це з посиланням на дані розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

За інформацією розвідки, командування російсько-окупаційних військ демонструє незацікавленість у вирішенні проблем, пов'язаних з погіршенням морально-психологічного стану в підрозділах з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"З початку червня в підрозділах російсько-окупаційних військ припинена практика проведення заходів щодо запобігання скоєнням військовослужбовцями злочинів і безчинств проти цивільного населення. Наслідком цього стало стрімке зростання кількості випадків їх причетності до розбійних нападів і пограбувань домогосподарств місцевих жителів", - повідомили в Міноборони.

Крім того, наголошується, що на КПП бойовиків почастішали випадки безпідставного вилучення окупантами матеріальних цінностей та продовольчих товарів у громадян, що прибувають на окуповану територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі ввечері в четвер, 11 липня, під час артилерійського обстрілу з боку бойовиків отримав поранення мирний житель населеного пункту Чермалик. За попередніми даними, снаряд упав у дворі приватного будинку. В результаті отриманих травм чоловік помер.