ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Донбасенерго" заявило про вихід з "дефолтного" статусу

Новость на русском →
Вівторок 10 серпня 2021 19:10
"Донбасенерго" заявило про вихід з "дефолтного" статусу Фото: "Донбасенерго" заявило про вихід з "дефолтного" статусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

ПАТ "Донбасенерго" 10 серпня втратило статус "дефолтний" перед НЕК "Укренерго" й готується відновити роботу ТЕС.

Про це повідомила прес-служба компанія.

У зв'язку з цим підключення Слов'янської ТЕС до об'єднаної енергосистеми України очікується 12 серпня 2021 року.

Компанія нагадує, що на початку липня на українському ринку стався обвал цін на електроенергію.

У сукупності з систематичними маніпуляціями на ринку і недосконалістю регуляторних норм, в рамках яких змушена працювати генерація України, це призвело до неможливості виконання "Донбасенерго" своїх фінансових зобов'язань перед "Укренерго", стверджує компанія.

"Донбасенерго" відновлює роботу в непростих умовах і при істотному коливанні цін на ринку"на добу вперед". Ми очікуємо подальших кроків від керівництва країни щодо формування економічно обґрунтованої ціни не енергоносії, яка дозволила б тепловій генерації виконати свої зобов'язання щодо накопичення вугілля для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років і виведення теплової генерації з системної кризи", - зазначив комерційний директор компанії Олег Ларіонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія "Донбасенерго" в січні-червні 2021 року збільшила чистий збиток в 9,6 рази до 226,075 млн грн, а чистий дохід компанії впав у 2,7 рази - до 1,1 млрд грн.

Настільки значне падіння доходу в основному пов'язано з тривалими аварійними ремонтами сьомого блоку Слов'янської ТЕС (з 17 січня по 18 квітня і з 22 квітня по 12 травня).

Крім того, "Донбасенерго" зазначало, що через маніпуляції на ринку електроенергії, які спричинили обвал цін, компанія генерує тільки збитки, що призвело до присвоєння їй статусу "дефолтний".

Читайте РБК-Україна в Google News
енергетика
NEWS
На Донбасі поранили трьох українських військових
На Донбасі поранили трьох українських військових
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності