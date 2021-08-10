"Донбасенерго" заявило про вихід з "дефолтного" статусу

У зв'язку з цим підключення Слов'янської ТЕС до об'єднаної енергосистеми України очікується 12 серпня 2021 року.

Компанія нагадує, що на початку липня на українському ринку стався обвал цін на електроенергію.

У сукупності з систематичними маніпуляціями на ринку і недосконалістю регуляторних норм, в рамках яких змушена працювати генерація України, це призвело до неможливості виконання "Донбасенерго" своїх фінансових зобов'язань перед "Укренерго", стверджує компанія.

"Донбасенерго" відновлює роботу в непростих умовах і при істотному коливанні цін на ринку"на добу вперед". Ми очікуємо подальших кроків від керівництва країни щодо формування економічно обґрунтованої ціни не енергоносії, яка дозволила б тепловій генерації виконати свої зобов'язання щодо накопичення вугілля для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років і виведення теплової генерації з системної кризи", - зазначив комерційний директор компанії Олег Ларіонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія "Донбасенерго" в січні-червні 2021 року збільшила чистий збиток в 9,6 рази до 226,075 млн грн, а чистий дохід компанії впав у 2,7 рази - до 1,1 млрд грн.

Настільки значне падіння доходу в основному пов'язано з тривалими аварійними ремонтами сьомого блоку Слов'янської ТЕС (з 17 січня по 18 квітня і з 22 квітня по 12 травня).

Крім того, "Донбасенерго" зазначало, що через маніпуляції на ринку електроенергії, які спричинили обвал цін, компанія генерує тільки збитки, що призвело до присвоєння їй статусу "дефолтний".