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На Донбасі протягом дня дотримується режим "тиші"

Донбас, Неділя 08 листопада 2020 18:37
На Донбасі протягом дня дотримується режим "тиші"
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Протягом 8 листопада на Донбасі в повній мірі дотримується режим "тиші". Обстрілів з боку супротивника не було зафіксовано.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою. Українська сторона продовжує виконувати завдання в районі ООС, дотримуючись режиму припинення вогню.

"З початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Серед військовослужбовців Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 листопада, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. За даними штабу, противник застосував вогнепальну зброю недалеко від населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Також вчора повідомлялося, що у Луганській області загинув військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик. Йому було 20 років, за попередніми даними, причина смерті небойова.

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