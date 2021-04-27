На Донбасі в результаті підриву автомобіля загинув військовий, ще троє поранені

У вівторок, 27 квітня, на Донбасі військовий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. В результаті події один український військовий загинув, ще троє отримали травми.

Про це повідомляє прес-центр Командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"В результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травми несумісні з життям. Ще троє військовослужбовців отримали бойові травми", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих військових доставили в медустанову і надали медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовців оцінюється як задовільний.

На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.

Обставини події уточнюються.