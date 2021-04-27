На Донбасі в результаті підриву автомобіля загинув військовий, ще троє поранені
У вівторок, 27 квітня, на Донбасі військовий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. В результаті події один український військовий загинув, ще троє отримали травми.
Про це повідомляє прес-центр Командування операції Об'єднаних сил у Facebook.
Повідомляється, що інцидент стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"В результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травми несумісні з життям. Ще троє військовослужбовців отримали бойові травми", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих військових доставили в медустанову і надали медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовців оцінюється як задовільний.
На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.
Обставини події уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу, 26 квітня, бойовики дев'ять разів порушували "тишу" на Донбасі. Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримав один український військовий.