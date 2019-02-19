На Донбасі за день поранено українського військового

Сьогодні зафіксували найбільше застосування противником засобів вогневого ураження з початку року
Бойовики за день, 19 лютого, 11 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.
Зазначається, що у вівторок було зареєстровано найбільше застосування противником засобів вогневого ураження з початку року.
"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ 11 разів, сім із яких - із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями, із загальною витратою 307 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм. Від початку поточного року сьогодні зареєстровано найбільше застосування противником засобів вогневого ураження", - сказано у повідомленні.
Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військ:
Крім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв українських військових:
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - поінформували в прес-центрі.
Втрати бойовиків уточнюються.
Нагадаємо, в зоні проведення ООС у ході бойових дій 18 лютого було поранено четверо українських військових.
Як писало РБК-Україна, президент Петро Порошенко заявив, що з початку агресії Росії на Донбасі загинули 2949 українських військовослужбовців.
Додамо, в Раді у вівторок пройшло спецзасідання парламенту в зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.