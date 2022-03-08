Донати, волонтерство та інформпідтримка. Харківські айтішники розповіли, як допомагають Україні під час війни

Харківська IT-команда NIX запустила декілька програм по допомозі військовим й цивільному населенню у зв'язку з вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У компанії зазначають, що NIX понад 10 років займається доброчинністю. Для цього було створено окремий фонд. IT-спеціалісти регулярно надають фінансову, координаційну, продуктову та матеріально-технічну допомогу.

Сьогодні ж NIX розширюють свої можливості і допомагають державі у різний спосіб. Зокрема, надають фінансову підтримку захисникам, долучають партнерів NIX до спонсорства української армії та допомагають тримають оборону на інформаційному фронті.

Так, лише від одного такого партнера на рахунок армії надійшло майже $6 млн. Для закордонних партнерів NIX створює профільні лендинги для збору коштів на потреби Збройних сил України.

Крім того, задля інформаційної безпеки кожного українця розробники NIX створили вахтера-бота для Telegram-чатів, який автоматично видаляє сторонніх та підозрілих осіб із закритих чатів (командних, профільних або спеціально організованих).

За весь час існування благодійного фонду NIX допомогли багатьом дитячим будинкам, багатодітним родинам, Харківському перинатальному центру, відділенням дитячої і дорослої кардіології. Під час спалаху пандемії COVID-19 медичні заклади отримали від Ніксів апарати штучного дихання та засоби індивідуального захисту для медиків та окремо - для харків'ян.

Від початку війни на Донбасі у 2014 році NIX підтримують і бійців ООС. Також волонтери компанії пропонують переселенцям з Донбасу та ветеранам ООС різні види адаптації. Наприклад, допомагають знайти, придбати і облаштувати або відремонтувати житло, купують речі першої потреби тощо.

Нагадаємо, NIX - одна з найчисленніших IT-команд Східної України, яка вже 28 років спеціалізується на розробці складних мультиплатформенних продуктів для компаній зі США, країн Європи та Південно-Східної Азії.

Експерти NIX формують найбільше IT-ком'юніті Харкова, надають активну підтримку профільним вишам та пропонують безкоштовне навчання за 19 програмами підготовки.