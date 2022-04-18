Під домашнім арештом: Саудівська Аравія змусила президента Ємену піти у відставку

Саудівська Аравія змусила президента Ємену Абеда Раббо Мансура Хаді скласти повноваження і передати їх керівній раді. Зараз глава держави фактично поміщений під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

На початку квітня Хаді передав всі свої повноваження на перехідний період президентській керівній Раді, до якої увійшли вісім політичних лідерів. Про створення Ради оголосили за підсумками міжєменских консультацій в Ер-Ріяді. В ході цих переговорів наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд вручив президенту Ємену документ з положеннями про передачу повноважень раді.

Тепер президент Ємену під домашнім арештом у своїй резиденції в Ер-Ріяді без доступу до телефонів. Кільком єменським політикам дозволено відвідувати Хаді. Колишній прес-секретар Хаді зі свого боку заявив, що відсторонення президента від влади - це порушення Конституції Ємену.