Боржники "Хмельницькгаз Збуту" ризикують отримати пеню і позбутися субсидій

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Прострочену заборгованість мають 44 % клієнтів компанії, або більше 180 тис. споживачів

За 3 місяці опалювального періоду борги мешканців Хмельницької області зросли на понад 315 млн гривень. Наразі заборгованість за використаний газ сягнула більше як 618 млн гривень, що вкрай негативно впливає на подальшу закупівлю газу. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз збут".

Прострочену заборгованість мають 44% клієнтів компанії, або більше 180 тис. споживачів.

Головними причинами боргів в розпал зими стало збільшення урядом ціни на газ, стрімке зменшення числа отримувачів державної допомоги-субсидій, а також зниження соціальних нормативів.

"Звертаємося вкотре до споживачів з переконливим проханням негайно ліквідувати борги та не допускати їх накопичення, - наголошує директор Андрій Левицький. - Адже така критична ситуація з боргами ставить під загрозу забезпечення газом. Крім того, ми повинні вчасно розрахуватися за придбаний в держави газ та закупити його на подальші періоди, а також забезпечити функціонування підприємства та виконувати умови договору з нашими клієнтами".

Однак, борги населення продовжують зростати. Якщо в минулому році субсидією на послуги з газопостачання користувались майже 260 тис. подолян, то зараз їх число зменшилось до 163 тис. Крім того, на зростання боргів значно вплинуло і зменшення соціальних нормативів. До прикладу, для сім’ї з 2 проживаючих - на 14% менше.

Водночас, підняття державою ціни газу з 1 листопада 2018 року ніяким чином не вплинуло на прибуток "Хмельницькгаз збуту". Адже з вартості 8,55 коп. за 1 куб. м. компанія отримує всього 19 коп., або 2,2% на організацію своєї діяльності, функціонування Контакт-центрів, друк та доставку рахунків, сплату податків тощо.

За словами прес-служби, питання боргів населення за надані послуги набуває загальнодержавної тенденції. Адже 1 травня за прострочення виплат за платіжками, боржники зобов’язані будуть сплачувати пеню 0,01% за кожен день прострочення. Окрім того, в разі заборгованості, законом передбачено припинення надання комунальних послуг.

"Тому, щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен споживач може постійно перевіряти та контролювати стан рахунку. Для цього необхідно зареєструватись у Особистому кабінеті на сайті 104.ua або надсилати СМС-ку зі словом "баланс". Цьогорічні нововведення з розрахунками за надані житлово-комунальні послуги торкнуться і отримувачів субсидій, для яких буде запроваджено механізм монетизації коштів. Однак, лише тих, хто оформив державну допомогу вперше з початку 2019 року. Наразі для субсидіантів, які оформили держдопомогу раніше, змін не відбудеться до закінчення опалювального сезону. Тож у процесі монетизації буде задіяний Ощадбанк", - повідомили у прес-службі.