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Долар і євро стабільні на готівковому ринку

Новини » Фінанси    08.11.2018 - 11:50
Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар незначно подешевшав на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 листопада 2018 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 28,07 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 2 копійки до 27,85 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 1 копійку до 32,22 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 28,00 (27,00 - 28,06 - 7 листопада), продажу 27,98 - 28,90 (27,98 - 29,00 - 7 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,85 (27,87 - 7 листопада), продажу - 28,07 (28,08 - 7 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,20 - 32,00 (30,30 - 32,10 - 7 листопада), продажу 32,05 - 33,13 (31,95 - 33,24 - 7 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,77 (31,76 - 7 листопада), продажу - 32,22 (32,21 - 7 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,21 - 7 листопада), продажу - 4,19 - 5,00 (4,19 - 5,00 - 7 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,90 - 7 листопада), продажу 4,28 (4,30 - 7 листопада) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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