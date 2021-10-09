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Довгоочікуваний тріумф. Україна здобула найважливішу перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС

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Гельсінкі, Субота 09 жовтня 2021 20:54
Довгоочікуваний тріумф. Україна здобула найважливішу перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС Фото: українці здобули життєво необхідну перемогу в боротьбі за путівку на ЧС (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України здобула довгоочікувану перемогу у відборі на Чемпіонат світу в групі D, яка також стала дебютною перемогою під керівництвом наставника Олександра Петракова. "Жовто-сині" на виїзді переграли Фінляндію 2:1.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Поєдинок був ключовим як для українців, так і для фінів у цьому відборі. Тому вдалий старт українців виявився дуже доречним. Вже на 4-й хвилині Ярмоленко отримав м'яч метрів в 25 від воріт фінів, підробив під неробочу праву ногу і зарядив точно в кут рамки Градецкі-1:0.

Фінляндія відповіла небезпечним випадом на 16-й хвилині, коли Похьянпало мало не вибіг на побачення з П'ятовим, але захисники таки підстрахували українського кіпера і ситуацію розрядили. А вже через чотири хвилини українці втекли в небезпечну контратаку і могли рахунок збільшити. Але Яремчук не зміг віддати точний пас у штрафному на Циганкова, адже "жовто-сині" вибігали три в три.

Але потім Україна пропустила. На 29-й хвилині Фінляндія отримала право на кутовий, Похьянпало пробивав головою, але П'ятов перевів м'яч у штангу. Матвієнко намагався м'яч вибити, але влучив у ногу Пуккі, від якого круглий і перетнув лінію воріт українців - 1:1.

Благо, через п'ять хвилин "жовто-сині" змогли знову вийти вперед. Тимчик з правого флангу прострілив на Циганкова, той намагався пробити, але м'яч влучив до Яремчука, який вже переправив його у сітку - 2:1.

У другому таймі українці віддали м'яч фінам і стали діяти "другим номером". А Фінляндія все ближче до кінця матчу стала нагнітати все більше. Особливо небезпечними були стандарти. Один з таких на 76-й хвилині міг завершуватися пропущеним голом для України. Лод пробивав зі штрафного, Пятов м'яч відбив, але прямо на ногу Арнайюрі, який дивом не влучив у площину метрів з трьох.

Цей момент став найнебезпечнішим біля воріт Пятова влоть до фінального свистка. А від України могла вже в доданий час рахунок збільшити, але Булеца не зміг обробити м'яч поблизу воротарського. Таким чином Україна здобула свою першу перемогу у відборі на ЧС-2022, яка дозволила відірватися від Фінляндії на три очки. Підопічні Петракова йдуть на другому місці слідом за Францією.

Наступний матч Україна зіграє 12 жовтня проти Боснії та Герцеговини.

Довгоочікуваний тріумф. Україна здобула найважливішу перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС

ФІНЛЯНДІЯ-УКРАЇНА 1:2

Пуккі, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Фінляндія: Градецкі - Алхо (Хямяляйнен, 62), Тайвіо, Арнаюурі, Вяйсянен, Райтала (Нісканен, 78) - Лам (Ніссіля, 62), Камара, Лод - Похьянпала (Ріскі, 78), Пуккі

Україна: П'ятов - Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь (Корнієнко, 46) - Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко-Ярмоленко (Булеца, 86), Циганков (Зубков, 77) - Яремчук (Довбик, 86)

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