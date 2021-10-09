Довгоочікуваний тріумф. Україна здобула найважливішу перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС

Збірна України здобула довгоочікувану перемогу у відборі на Чемпіонат світу в групі D, яка також стала дебютною перемогою під керівництвом наставника Олександра Петракова. "Жовто-сині" на виїзді переграли Фінляндію 2:1.

Поєдинок був ключовим як для українців, так і для фінів у цьому відборі. Тому вдалий старт українців виявився дуже доречним. Вже на 4-й хвилині Ярмоленко отримав м'яч метрів в 25 від воріт фінів, підробив під неробочу праву ногу і зарядив точно в кут рамки Градецкі-1:0.

Фінляндія відповіла небезпечним випадом на 16-й хвилині, коли Похьянпало мало не вибіг на побачення з П'ятовим, але захисники таки підстрахували українського кіпера і ситуацію розрядили. А вже через чотири хвилини українці втекли в небезпечну контратаку і могли рахунок збільшити. Але Яремчук не зміг віддати точний пас у штрафному на Циганкова, адже "жовто-сині" вибігали три в три.

Але потім Україна пропустила. На 29-й хвилині Фінляндія отримала право на кутовий, Похьянпало пробивав головою, але П'ятов перевів м'яч у штангу. Матвієнко намагався м'яч вибити, але влучив у ногу Пуккі, від якого круглий і перетнув лінію воріт українців - 1:1.

Благо, через п'ять хвилин "жовто-сині" змогли знову вийти вперед. Тимчик з правого флангу прострілив на Циганкова, той намагався пробити, але м'яч влучив до Яремчука, який вже переправив його у сітку - 2:1.

У другому таймі українці віддали м'яч фінам і стали діяти "другим номером". А Фінляндія все ближче до кінця матчу стала нагнітати все більше. Особливо небезпечними були стандарти. Один з таких на 76-й хвилині міг завершуватися пропущеним голом для України. Лод пробивав зі штрафного, Пятов м'яч відбив, але прямо на ногу Арнайюрі, який дивом не влучив у площину метрів з трьох.

Цей момент став найнебезпечнішим біля воріт Пятова влоть до фінального свистка. А від України могла вже в доданий час рахунок збільшити, але Булеца не зміг обробити м'яч поблизу воротарського. Таким чином Україна здобула свою першу перемогу у відборі на ЧС-2022, яка дозволила відірватися від Фінляндії на три очки. Підопічні Петракова йдуть на другому місці слідом за Францією.

Наступний матч Україна зіграє 12 жовтня проти Боснії та Герцеговини.

ФІНЛЯНДІЯ-УКРАЇНА 1:2

Пуккі, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Фінляндія: Градецкі - Алхо (Хямяляйнен, 62), Тайвіо, Арнаюурі, Вяйсянен, Райтала (Нісканен, 78) - Лам (Ніссіля, 62), Камара, Лод - Похьянпала (Ріскі, 78), Пуккі

Україна: П'ятов - Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь (Корнієнко, 46) - Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко-Ярмоленко (Булеца, 86), Циганков (Зубков, 77) - Яремчук (Довбик, 86)