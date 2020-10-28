Довгостроковий кредитний рейтинг банку Ярославського "Кредит Дніпро" підвищено до uaAA

Фото: банк "Кредит Банк" (з відкритих джерел)

Українське рейтингове агентство IBI-Rating підвищило довгостроковий кредитний рейтинг банку "Кредит Дніпро" за Національною рейтинговою шкалою до рівня uaAA. Це означає високу кредитоспроможність фінансової установи, яка з 4 серпня перебуває у власності бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомляє "Мінфін".

"Підвищення рейтингу АТ "Банк Кредит Дніпро" обумовлено наявністю фінансової підтримки з боку нового акціонера банківської установи - власника однієї з найбільших українських бізнес-груп DCH Олександра Ярославського; поліпшенням показників ліквідності та капіталізації; позитивною динамікою розвитку роздрібного кредитування та кредитування клієнтів агропромислового сектору; прийнятною диверсифікованістю ресурсної бази, а також поступовим скороченням неробочих активів", - наводить прес-служба банку дані рейтингового звіту агентства IBI-Rating

Аналітики агентства IBI-Rating також відзначили у звіті підвищення бізнес-ефективності банку.

Крім того, акціонер банку "Кредит Дніпро" у повному обсязі забезпечив заплановане програмою капіталізації збільшення капіталу.

Як наслідок, станом на 01.10.2020 року регулятивний капітал банку збільшився до 1,113 млрд грн, а норматив адекватності регулятивного капіталу підвищився до 17,5% (при мінімальному нормативному значенні 10%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чистий прибуток фінансової установи за підсумками січня-вересня 2020 склала 18,1 млн грн. Чистий процентний дохід, за підсумками січня-вересня склав 290,8 млн грн, що вдвічі більше результату аналогічного періоду минулого року.

Банк "Кредит Дніпро" згідно з класифікацією Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом.