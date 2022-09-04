ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Борги за "зелену" електроенергію треба погашати якнайшвидше, - НКРЕКП

Новость на русском →
Неділя 04 вересня 2022 16:04
Борги за "зелену" електроенергію треба погашати якнайшвидше, - НКРЕКП Фото: борги за "зелену" електроенергію треба погашати якнайшвидше (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вимагає від НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" якнайшвидше вирішити недоліки фінансових документів для того, щоб були виплачені борги підприємствам відновлюваної енергетики за вироблену у 2021 та 2022 році зелену електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НКРЕКП Костянтина Ущаповського під час засідання комісії 2 вересня.

"Сподіваюсь, що після прийняття відповідних рішень ліцензіати безумовно на 100% виконають рішення регулятора... щоб в мінімальний строк реалізувати рішення комісії", - сказав Ущаповський.

За його словами НКРЕКП очікує наступного тижня отримати для затвердження підписані акти, щоб гроші, які накопичились на рахунках "Укренерго" від продажу перетину для експорту електроенергії в ЄС, йшли на погашення заборгованості перед підприємствами ВДЕ за 2021 і 2022 роки.

Своєю чергою, заступник директора з економіки ДП "Гарантований покупець" Станіслав Сова повідомив, що держпідприємство вже усунуло недоліки в актах та готове передати їх на підпис в "Укренерго", щоб почати виплати старих боргів "зеленим" електростанціям.

"Акти у нас вже готові. Ми за вашим рішенням понесемо їх вчасно і надамо "Укренерго". Також сподіваємося, що "Укренерго" відреагує і підпише вчасно акти. Сподіваємося, що це вплине на розрахунки з ВДЕ за електричну енергію", - заявив Сова.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Разом з тим, заборгованість "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва зеленої електроенергії в Україні складає 14,5 млрд грн. При цьому рівень недоплат за вироблену зелену електроенергію в Україні у 2021 році складає 10%, а за 8 місяців 2022 року понад 50%.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"