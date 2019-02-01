Борги клієнтів "Вінницягаз Збут" ростуть із-за зменшення кількості субсидіантів

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В цьому опалювальному періоді серед клієнтів компанії кількість субсидіантів зменшилася на 66%

Заборгованість населення за спожитий природний газ перед ТОВ "Вінницягаз Збут" на 1 січня 2019 року становить майже 608,2 млн гривень. Причинами боргу є зменшення кількості осіб, яким призначено субсидії, і подорожчання газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В цьому опалювальному періоді серед клієнтів "Вінницягаз Збут" кількість субсидіантів зменшилася на 66% (з 301,6 тис. осіб до 198,4 тис.). Зменшення відбулося із-за жорстких правил отримання державної допомоги. За словами прес-служби, тільки соціальний норматив на опалення зменшився з 5,5 до 4,0 куб. м.

"Неплатежі клієнтів і затримки у перерахуванні коштів субсидії блокують розрахунки за газ по всьому ланцюгу. Враховуючи обсяги наявної заборгованості, це ставить під загрозу розрахунки ТОВ "Вінницягаз Збут" з оптовим постачальником газу і стабільність поставок блакитного палива в регіоні", - сказав директор "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Компанія повідомляє, що з 1 травня 2019 року згідно із Законом України "Про житлово-комунальні послуги" передбачається нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. Пеня буде застосовуватися щодо боргів, що виникають з 1 травня 2019 року. На борги попередніх періодів, а також затримані суми субсидії не буде нараховуватися пеня.

"Якщо ж у споживача вже виник борг і він не може вчасно його оплатити, врегулювати проблему можна шляхом реструктуризації заборгованості. Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до ТОВ "Вінницягаз Збут". Крім того, з метою недопущення виникнення заборгованості, споживачі природного газу можуть звернутися в органи соціального захисту про призначення їм державної допомоги на оплату газу та інших комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.