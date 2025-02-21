Доллар снова подешевел: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 февраля средний курс продажи доллара в Украине упа на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до - 43,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 43,22 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,59-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 21 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7316 гривен за 1 доллар (+0,0502 грн).

Официальный курс евро составит 43,5511 гривен за 1 евро (+0,0774 грн).