Доллар упал до трехмесячного минимума из-за торговых войн Трампа

Доллар упал до трехмесячного минимума на фоне потрясений на рынках из-за торговой войны, начатой Дональдом Трампом. Президент США в своей первой речи в Конгрессе после вступления в должность пообещал новые пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Динамика курсов валют 5 марта была нестабильной, поскольку инвесторы были обеспокоены влиянием эскалации глобальной торговой напряженности на мировую экономику.

В своем обращении к Конгрессу Трамп заявил, что 2 апреля последуют дополнительные пошлины, включая "взаимные пошлины" и нетарифные меры, направленные на ликвидацию многолетних торговых дисбалансов.

Доллар изначально вырос во время выступления Трампа, однако позже начала падать и достиг минимума 105,46 по отношению к корзине валют, самого слабого показателя с 6 декабря.

Инвесторы продавали доллар, поскольку их все больше беспокоят перспективы роста крупнейшей экономики мира, которая уже демонстрирует признаки замедления.

"Рост инфляционных ожиданий и опасения по поводу тарифов ставят под угрозу мягкую посадку экономики США", - заявил Борис Ковачевич, глобальный макроэкономический стратег компании Convera.

По его словам, эта история о макрополитике подчеркивает переход США к растущим рискам стагфляции. "Конечно, повышение тарифов теоретически позитивно для доллара. Однако инвесторы смотрят дальше краткосрочных потоков безопасного убежища и обеспокоены длительным замедлением роста", - сказал он.

Торговые войны Трампа

Выступление президента США в Конгрессе прозвучало сразу после того, как он ввел новые 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады, которые вступили в силу во 4 марта, а также удвоил пошлины на китайские товары до 20%.

Канада и Китай быстро отреагировали в ответ, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала принять ответные меры, но не стала раскрывать подробности, заявив, что объявит об ответе Мексики 9 марта.

Еще больше запутав ситуацию, министр торговли Говард Лютник сообщил журналистам, что официальные лица США общались с Мексикой и Канадой "весь день" и, возможно, все еще смогут прийти к частичному решению с двумя соседями.

Евро вырос до трехмесячного максимума в 1,0639 доллара, получив поддержку от новостей о том, что партии, надеющиеся сформировать следующее правительство Германии, договорились создать инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро и пересмотреть правила заимствований в рамках кардинального сдвига расходов с целью реорганизации армии и оживления экономического роста.

"Если мы неожиданно значительно снизим уровень долгового бремени, я думаю, это, вероятно, может подтолкнуть евро еще выше, и, конечно, любые дальнейшие заявления об увеличении расходов на оборону также укрепят ожидания относительно роста экономики Европы и, следовательно, поддержат евро", - заявила Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.