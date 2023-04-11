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Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 11 апреля

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 10:58
Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 11 апреля Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 37,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,35 грн (37,30 - 10 апреля)
  • продажа - 37,95 грн (37,90 - 10 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,30 грн (40,20 - 10 апреля),
  • продажа - 41,00 грн (40,90 - 10 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 10 апреля),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 10 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 11 апреля составляет 39,825 гривен за евро (-0,0896 гривен).

Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 11 апреля

Напомним, курс доллара к гривне существенно снизился и в канун Пасхи опустился ниже 38 гривен за доллар. Сохранится ли эта тенденция после праздников, уже будет зависеть от многих факторов.

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