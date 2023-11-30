Доллар подешевел: обменные пункты выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 ноября средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 37,55 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,05 гривен, евро по 40,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,35 -36,37 (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 30 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3752 гривен за 1 доллар (+0,0108 грн).

Курс евро составит 39,9582 гривен за 1 евро (+0,1410 грн).

Прогноз курса

В декабре 2023 года на наличном рынке курсовые колебания ожидаются в диапазоне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро.

Как отметил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, текущие колебания (ежедневные) и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке будут в приемлемых пределах 0,3-0,5 грн. Ожидается увеличение предложения на наличном рынке.

В то же время, на межбанковском рынке курсовые колебания могут быть в достаточно широком коридоре: 36-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро, текущие колебания сохранятся на уровне 0,2 грн, прогнозирует он.