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Доллар перешел к снижению: свежие курсы в обменных пунктах

Киев, Вторник 04 июня 2024 11:30
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Доллар перешел к снижению: свежие курсы в обменных пунктах Фото: доллар в обменниках немного подешевел (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Однако все еще держится выше 41 гривны за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 июня средний курс доллара в продаже опустился на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем - до 41,06 гривен. Покупают обменники американскую валюту за 40,59 гривен.

Средний курс евро в продаже опустился до 44,73 гривен. В покупке средний курс - 44,24 гривен за евро (+0,04 гривен).

На межбанке курс находится на отметках 40,43-40,48 гривен за доллар (покупка/продажа). Практически на том же уровне завершились вчерашние торги.

Официальный курс на 4 июня

Накануне Национальный банк Украины ослабил курс официальный курс доллара после исторического максимума.

На 4 июня он установлен на отметке 40,48 гривен за доллар, что на пять копеек ниже, чем значение на 3 июня, которое составило 40,53 гривен.

Официальный курс евро на сегодня - 43,89 гривен. Европейская валюта тоже немного откатилась от исторических максимумов.

Что происходит с курсом

Ослабление гривны наблюдается с конца мая. Вероятнее всего, оно вызвано не увеличением спроса на иностранную валюту, а другими факторами.

Как подчеркивают опрошенные РБК-Украина финансовые эксперты, одним из них может быть решение Нацбанка о необходимости дальнейшей контролируемой девальвации гривны.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что чистый спрос на валюту на межбанковском рынке снижался на несколько миллионов долларов. Соответственно, скачок девальвации формировали не клиентские операции, а какие-то другие - например, военные.

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