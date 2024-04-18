Доллар дорожает: свежий курс обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,85 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,62-39,64 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал после достижения исторического максимума.

Официальный курс на 18 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,5451 гривен за 1 доллар (-0,0286 грн). Курс евро составит 42,0562 гривен за 1 евро (-0,0660 грн).

Прогноз курса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,44 грн/доллар.

Девальвационные настроения бизнеса снова ухудшились. В IV квартале 2023 года бизнес ожидал курс 40,06 грн/доллар, в III квартале - 40,00 грн/доллар, во II квартале 40,43 грн/доллар.