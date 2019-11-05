Дохідна частина бюджету-2020 зросла на 13 млрд гривень

Фото: міністр фінансів Оксана Маркарова (УНІАН)

Витрати в бюджеті-2020 збільшилися на 15 млрд гривень

До другого читання проекту бюджету-2020 дохідна частина збільшилася на 13 млрд гривень. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, показник дефіциту до другого читання не змінився і склав 2%.

"Дефіцит не змінювався. Дефіцит такий же, який ми подавали до першого читання. Дохідна і видаткова частини змінилися. Дохідна частина на 13 млрд гривень зросла, а видаткова - на 15 млрд. Тому що частина витрат була перерозподілена", - зазначила Маркарова.

Вона також уточнила, що з 13 млрд гривень доходи від легалізації грального бізнесу складуть 3 млрд.

"Ми очікуємо, звичайно, великі доходи в залежності від того, яка модель буде затверджена. 10 млрд - по загальному фонду доходів. В основному це збільшення дивідендів та частини чистого прибутку від державних підприємств, невелике збільшення з податку на прибуток та оренди держмайна", - додала Маркарова.

Фото: витрати і доходи бюджету-2020 (facebook.com/oksana.markarova)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів скоротив витрати на субсидії у проекті держбюджету-2020. Зокрема, наступного року на субсидії виділять 48 млрд гривень, що на 7 млрд менше, ніж в 2019.

Крім того, Кабмін змінив прогноз курсу долара в бюджеті-2020.