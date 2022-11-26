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Достройка ВЭС поможет сделать энергосистему более устойчивой к обстрелам, - эксперт

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Суббота 26 ноября 2022 19:28
Достройка ВЭС поможет сделать энергосистему более устойчивой к обстрелам, - эксперт Фото: достройка ВЭС поможет сделать энергосистему более устойчивой к обстрелам (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Для повышения устойчивости украинской энергосистемы перед российскими обстрелами необходимо завершить строительство недостроенных ветровых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра, руководителя "Центра экономического восстановления" Кирилла Криволапа.

По его словам, если бы в Украине была распределена генерация, это сделало бы энергетическую систему более устойчивой к вражеским обстрелам.

"Сейчас у нас где-то семь компаний достраивают ветропарки, как раз распределены ветропарки. И хотя в мире уже отказались от стимулирующих тарифов, у нас еще все кто успевал в этом году достроить, они должны были получить определенные стимулы от государства. Наверное, это надо продолжить, у нас бы появилось семь новых ветропарков", - сказал он.

Криволап подчеркнул, что если в Украине будет максимально распределена энергосеть, то у россиян не хватит никаких ракет, чтобы вывести из строя генерирующие мощности Украины.

Напомним, ранее эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Белявский считает, что продление государством благоприятных условий для строительства объектов "зеленой" энергетики, в том числе ветроэлектростанций, поможет улучшить устойчивость украинской энергосистемы.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

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