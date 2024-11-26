Достройка ХАЭС – жизненно важный проект для энергетической независимости Украины, - эксперт

Энергетическая безопасность Украины остается одним из ключевых приоритетов в контексте глобальных вызовов и войны. Достройка 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции не только стратегическая цель, но и жизненно необходимый шаг для стабильного будущего страны.

Об этом заявил глава правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Сапожников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Апостроф ".

Площадки для энергоблоков готовы к дальнейшему строительству. 3-й блок имеет 75% строительной готовности, а 4-й – 25%. Эксперт подчеркнул, что конструкции уже проверены и подтверждены как надежные для продолжения работ. Они могут служить не менее 50 лет после ввода в эксплуатацию.

"У Украины уже есть опыт завершения строительства атомных энергоблоков как независимое государство. Теперь мы должны снова активизировать эти усилия, ведь достройка ХАЭС - это вопрос не только энергетики, но и экономики и национальной безопасности", - подчеркнул Сапожников.

Достройка энергоблоков станет мощным толчком для развития экономики. На пиковых этапах строительства будут привлекаться до 3 тысяч рабочих, что создаст новые рабочие места и усилит социально-экономическое развитие региона.

Кроме того, ввод в эксплуатацию этих блоков позволит Украине не только обеспечить внутренние потребности в стабильном снабжении электроэнергией, но и создать условия для ее экспорта. Атомная энергетика остается самым надежным источником безуглеродной электроэнергии, что делает ее ключевой для выполнения экологических обязательств Украины.

"Это не просто проект, это стратегическая инвестиция в будущее страны. Ждать завершения войны нецелесообразно — уже сейчас нужно запускать подготовительные процессы, в частности, принятие закона о размещении энергоблоков и проведении проектных работ", - отметил Сапожников.

Общая стоимость существующих строительных конструкций на площадке ХАЭС оценивается более чем в миллиард долларов. По словам эксперта, потерять этот актив было бы недопустимо. Успешная реализация проекта обеспечит Украине долгосрочную энергетическую стабильность и усугубит ее позиции на глобальном рынке.

Напомним, для старта работ по достройке 3 и 4 энергоблоков ХАЭС Парламента необходимо принять соответствующий законопроект. Пока он ждет вынесения в сессионный зал и голосования. Два новых блока дадут украинской энергосистеме 2 ГВт мощности.