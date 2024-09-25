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Достройка двух блоков Хмельницкой АЭС позволит сохранить низкие цены на электроэнергию для населения

Среда 25 сентября 2024 17:41
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Достройка двух блоков Хмельницкой АЭС позволит сохранить низкие цены на электроэнергию для населения Фото: достройка двух блоков Хмельницкой АЭС позволит сохранить низкие цены на электроэнергию (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Достройка третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС является важным шагом по сохранению низких тарифов на электроэнергию для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Атомная энергетика является самым дешевым источником энергии в Украине: себестоимость атомной электроэнергии составляет 1,7 грн за кВт*ч, что позволяет населению платить только 4,32 грн за кВт*ч. Для сравнения, в странах ЕС, таких как Германия цена колеблется от 13 до 18 грн за кВт*ч.

Благодаря атомной генерации Украина смогла сохранить одни из самых низких тарифов в Европе. В условиях войны, когда значительная часть тепловой и гидрогенерации была разрушена, доля атомной энергии в производстве выросла. Это позволяет стабилизировать рынок и избежать резкого повышения тарифов.

Достройка блоков Хмельницкой АЭС позволит компенсировать дефицит электроэнергии, возникший из-за потери мощностей Запорожской АЭС. Благодаря этому проекту можно сохранить стабильность энергосистемы и обеспечить достаточное количество электроэнергии для населения и промышленности.

Законопроект о достройке этих блоков уже находится на рассмотрении Верховной Рады. Принятие этого документа приблизит Украину к завершению строительства и обеспечит энергетическую независимость в долгосрочной перспективе.

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АЭС Хмельницкая АЭС Электроэнергия
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