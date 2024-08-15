ua en ru
Чт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Достройка блоков ХАЭС - вопрос стратегических интересов Украины, – экономист

Четверг 15 августа 2024 18:05
UA EN RU
Достройка блоков ХАЭС - вопрос стратегических интересов Украины, – экономист Фото: достройка блоков ХАЭС – вопрос стратегических интересов Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Власти призывают не противопоставлять развитие атомной энергетики и развитие разветвленной системы генерирующих балансирующих мощностей в Украине. Атомные электростанции (АЭС) будут оставаться основой энергетического сектора в течение ближайших 30-40 лет, обеспечивая стабильность и конкурентоспособность экономики.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Кушнирук подчеркнул, что малые генерирующие мощности, работающие на газе, могут эффективно балансировать энергосистему, однако их высокая себестоимость не позволяет рассматривать их как полноценную альтернативу АЭС. По его данным, электроэнергия, произведенная на АЭС, в 3-5 раз дешевле других видов генерации, что создает весомые преимущества для украинского бизнеса и населения.

Экономист считает, что достройка 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС и строительство новых атомных блоков является стратегическим приоритетом для Украины. Это позволит обеспечить не только стабильную энергогенерацию, но и поддержать конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей на пути интеграции в ЕС.

Кушнирук также отметил необходимость одновременного развития как АЭС, так и балансирующих мощностей для достижения долгосрочных интересов государства.

Напомним, недавно западноевропейская ассоциация ядерных регуляторов WENRA поддержала стремление Украины достроить блоки Хмельницкой АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС Электроэнергия
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
DAILY
Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций