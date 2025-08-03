За сутки ДТЭК вернул свет 210 тысячам семей после обстрелов

За день энергетики ДТЭК вернули свет жителям 109 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, пострадавших от обстрелов врага. Снова с электроснабжением более 210 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"В течение суток энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 29 населенных пунктов области. Снова со светом 180 тысяч семей региона", - отметили в компании.

Подвергается постоянным разрушениям от российских оккупантов также Днепропетровская область. За день ремонтные бригады вернули свет 32 тысячам семьям в 80 населенных пунктах Днепропетровщины.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.