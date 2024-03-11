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Днепр закупает транспорт из Европы для нужд военных

Понедельник 11 марта 2024 11:45
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Днепр закупает транспорт из Европы для нужд военных Фото: Днепр закупает транспорт из Европы для военных нужд (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

Днепр закупает 100 новых квадрациклов из Европы для военных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"Борис Филатов и депутатский корпус поддержали идею закупить для военных квадроциклы. Мы проанализировали рынок и выбрали, где бы именно их приобрести. Конечно это за границей. Мы провели тендер — и в итоге вместе с доставкой, полностью со всей логистикой, один квадроцикл стоит свыше 8 900 евро. Сейчас заключен договор на 100 таких транспортных средств", – рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ГТР Игорь Маковцев.

По его словам, квадроциклы приходят в разобранном состоянии. Их нужно не только собрать, но и полностью провести технический осмотр, чтобы они были в надлежащем и работоспособном состоянии.

Он также добавил, что мост уже получил первую партию квадроциклов в 50 штук. С них половину уже собрали. Еще партия новых квадроциклов из Европы в таком же количестве должна поступить на следующей неделе.

Днепр закупает транспорт из Европы для нужд военных

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