Днепр доставил военным на Авдеевском направлении партию дронов и беспилотников

"В наших закупках оборудования для ВСУ мы концентрируемся на двух направлениях - дроны и автомобили. Всем сейчас известно, какая сложная ситуация в Авдеевке. И сегодня мы передали ребятам 40 дронов. Эта партия состоит из 10 дронов для авиаразведки, корректировки артиллерии. Еще 30 беспилотников. - это FPV, это ударные дроны", - сказал Филатов.