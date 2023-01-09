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В Днепре разоблачили подпольную ячейку "Партии Шария", которая готовила массовые беспорядки

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Днепр, Понедельник 09 января 2023 12:46
В Днепре разоблачили подпольную ячейку "Партии Шария", которая готовила массовые беспорядки Фото: в Днепре разоблачили подпольную ячейку "Партии Шария", которая готовила массовые беспорядки (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре подпольную ячейку "Партии Шария", которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В ходе обысков в помещениях прокремлевской ячейки партии правоохранители обнаружили инструкции по алгоритму действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий.

Сообщается, что злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона.

Кроме того, правоохранители нашли "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, запрещенную партийную ячейку организовал выходец из Донецкой области, прибывший в Днепр под видом переселенца. Он находился на постоянной связи со скрывающимися за рубежом представителями Шария и обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме.

Для конспирации мужчина контактировал исключительно с "проверенными" лицами и максимально скрывал адрес своего жительства.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в помещении организатора "подполья" склады с вражескими изданиями, листовками и финансовую "отчетность" по расходам на антиукраинскую деятельность. Изъятые материалы направили на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

В рамках уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса, продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Запорожье правоохранители задержали блоггера, снимавшего результаты ракетных ударов. Его материалы использовал пропагандист Анатолий Шарий и спецслужба РФ.

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