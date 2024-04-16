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В Днепре провели форум для военных

Вторник 16 апреля 2024 16:05
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В Днепре провели форум для военных Фото: в Днепре провели форум для военных (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

В Днепре провели форум "10 лет войны". Его участниками стали несколько сотен военных, ветеранов, а также специалисты реабилитационного центра городской больницы № 4 и послы проекта "Титаны U"A, инициированного Днепропетровской ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

"Мы собрались здесь, чтобы вспомнить события десятилетней давности. Собрались здесь, чтобы объединяться. Объединились власти с органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления, власть в целом, объединились с украинским народом, чтобы выстоять", - сказал руководитель ДнепрОВА Сергей Лысак.

Важность единства также отметил мэр Днепра Борис Филатов.

"Тогда мы, прежде всего присутствующие в этом зале, сделали все возможное и невозможное, чтобы так называемая "русская весна" не распространилась по стране. Я хотел бы сказать каждому и каждой здесь слова благодарности. И могу еще раз подтвердить, что городской совет и депутатский корпус будут работать вместе с вами всеми будут поддерживать инициативы военной администрации.

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