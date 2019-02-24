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Дні президента Мадуро "полічені", - Помпео

Новини » Політика    24.02.2019 - 23:43
Дні президента Мадуро "полічені", - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео звинуватив прихильників Мадуро в застосуванні насильства на кордоні

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що дні президента Венесуели Ніколаса Мадуро "полічені". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначимо, раніше прикордонники Венесуели, які залишилися вірні режиму Мадуро, не пропустили на територію країни вантаж з їжею і медикаментами для венесуельського народу.

Так, дві людини загинули в суботніх зіткненнях між цивільними особами і військами, вірними Мадуро, який перешкоджав доставці допомоги.

"Важко робити прогнози. Я впевнений, що венесуельський народ докладе всі зусилля, щоб дні Мадуро у влади були полічені", - сказав Помпео

Між тим, самопроголошений президент Хуан Гуайдо заявив, що Мадуро повинен піти у відставку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією.

За його словами, кордон буде закрито в ніч на п'ятницю аж до подальших розпоряджень. Напередодні венесуельської армії був даний наказ тимчасово закрити повітряний і морський кордон з островами нідерландських Антильських островів - Арубой, Бонайре і Кюрасао.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаНиколас МадуроМайк Помпео
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