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У Дніпропетровській області завершується будівництво на трасі М-04

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Дніпро, Середа 02 червня 2021 15:53
У Дніпропетровській області завершується будівництво на трасі М-04 Фото: у Дніпропетровській завершується будівництво на трасі М-04 (facebook.com / Юрій Голик)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області ремонт траси міжнародного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине на ділянці від Дніпра до Павлограда, який проходить у рамках програми президента "Велике будівництво", близький до завершення. Наразі на об'єкті працює 250 осіб та 150 одиниць техніки.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook, опублікувавши фото ремонту в районі села Булахівка.

За його словами, там вже триває влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Одночасно ведуться роботи біля села Піщанка. Також ремонт траси проходить у районі Петропавлівки і селища Залізничне.

Водночас на трасі М-04 від Павлограда в напрямку Донецької області роботи також перебувають на фінальній стадії - відбувається влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

За даними підрядника, на дорозі була посилена основа, покладений нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші і наразі триває укладання верхнього шару з щебенево-мастичного асфальтобетону. Одночасно на трасі відновлюються аварійні мости.

Днепропетровская область. Трасса Днепр - Павлоград. Возле с. Булаховка. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Posted by Юрий Голик on Tuesday, June 1, 2021

На дорозі будуть облаштовані автобусні зупинки і відремонтовані водопропускні труби. На завершальному етапі ще мають встановити бар'єрне огородження, нанести дорожню розмітку і встановити дорожні знаки.

Очікується, що ремонт дороги буде завершено вже у червні.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що розвиток інфраструктури є одним з ключових факторів, що впливають на залучення інвестицій в економіку України.

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