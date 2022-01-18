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У Дніпропетровській області будують новий будинок для дітей-сиріт

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Дніпро, Вівторок 18 січня 2022 16:47
У Дніпропетровській області будують новий будинок для дітей-сиріт Фото: у Дніпропетровській області будують новий будинок для дітей-сиріт (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В селі Петрівка Синельниківського району Дніпропетровської області з’явиться сучасний і комфортний будинок для дітей, що залишились без батьківського піклування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Продовжуємо будівництво малих групових будинків для дітей-сиріт. Таких у різних куточках області звели вже шість. Нині тривають роботи у Вакуловому, Васильківці й Петрівці. Це гарна альтернатива інтернатам. Створюємо об’єкти, де найменшим жителям регіону буде комфортно", - прокоментував голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко.

У Дніпропетровській області будують новий будинок для дітей-сиріт

Будівельники вже облаштували фундамент і перейшли до зведення цегляних стін, після чого займуться перекриттями і внутрішніми роботами.

Малий груповий дім, який зводять за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", розрахований на проживання 10 дітей. В ньому будуть кімнати на двох дітей, а також загальна вітальня-ігрова і кухня-студіо. На подвір’ї розташують ігровий і спортивний майданчики з тренажерами, брусами і гойдалками.

Поруч з будинком знаходиться школа і будинок культури з гуртками, стадіон, амбулаторія.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" для школярів створюють спорткомплекс зі стадіоном.

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Велике будівництво
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